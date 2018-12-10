  • 10 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 23:22 66.6670  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 23:22 75.7043  
Нефть($) 10.12.2018 59.90 2.76
Нефть(p) 10.12.2018 3958.90 +188.16

Картина дня: погружение в Марианскую впадину, Greenpeace против «Северного потока – 2» и Приморское шоссе

Автор:


© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

Кто создаст батискаф для погружения и почему закрыли участок шоссе.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало то, что в Петербурге построят батискаф для Марианской впадины. Первыми об этом написали ДП (14:45), «Фонтанка» (15:35) и «Невские новости» (15:40).

Предприятие «Адмиралтейские верфи» приняло предложение создать батискаф для погружения в Марианскую впадину. «Мы продолжаем заниматься строительством глубоководных аппаратов. Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину», – сообщил на пресс-конференции гендиректор завода Александр Бузаков.

По его словам, пока инициаторы предложения решают вопрос с поиском финансирования, а проекта аппарата еще нет.

На встрече с журналистами обсуждался инцидент на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин», который случился 27 ноября. Бузаков заявил, что там произошел не пожар, а взрыв.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал отказ суда в иске Greenpeace о запрете строительства «Северного потока – 2». Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:25), «Мойка78» и «Фонтанка» (13:10).

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск организации «Совет Гринпис» к компании Nord Stream 2 AG о запрете строительства газопровода «Северный поток – 2». В итоге слушания суд отклонил требования истца.

Защитники природы требовали запретить строительство газопровода по территории Кургальского заказника в Кингисеппском районе Ленобласти. Они указывали на то, что на территории 3,7 километров вырубят лес и уничтожат растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, что негативно повлияет на животных и растения.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало то, что участок Приморского шоссе в Репино до конца года станет односторонним. Первыми об этом сообщили «Мойка78» (08:25), АБН (08:50) и АиФ (09:20).

В Петербурге до конца года закрыли направление движения транспорта на участке Приморского шоссе от Зеленогорского шоссе до Луговой улицы в Репино. Три недели там будут прокладывать водопровод.

На шоссе от Луговой улицы до Зеленогорского шоссе будет организовано одностороннее движение – машины смогут двигаться только в сторону Петербурга.

Перед началом работ для организации объезда одностороннее движение вводили на Вокзальной улице в Солнечном, на Нагорной улице и Вокзальной улице в Репино.

Специалисты предлагают петербуржцам использовать объезд (на общественном транспорте в том числе) – по Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице в Репино и улицу Репина.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 интересных деревянных зданий Петербурга

    В Северной столице сохранилось несколько десятков деревянных сооружений. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти исторических постройках, среди которых есть даже императорская резиденция.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram