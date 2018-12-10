Картина дня: погружение в Марианскую впадину, Greenpeace против «Северного потока – 2» и Приморское шоссе

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало то, что в Петербурге построят батискаф для Марианской впадины. Первыми об этом написали ДП (14:45), «Фонтанка» (15:35) и «Невские новости» (15:40).

Предприятие «Адмиралтейские верфи» приняло предложение создать батискаф для погружения в Марианскую впадину. «Мы продолжаем заниматься строительством глубоководных аппаратов. Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину», – сообщил на пресс-конференции гендиректор завода Александр Бузаков.

По его словам, пока инициаторы предложения решают вопрос с поиском финансирования, а проекта аппарата еще нет.

На встрече с журналистами обсуждался инцидент на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин», который случился 27 ноября. Бузаков заявил, что там произошел не пожар, а взрыв.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал отказ суда в иске Greenpeace о запрете строительства «Северного потока – 2». Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:25), «Мойка78» и «Фонтанка» (13:10).

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск организации «Совет Гринпис» к компании Nord Stream 2 AG о запрете строительства газопровода «Северный поток – 2». В итоге слушания суд отклонил требования истца.

Защитники природы требовали запретить строительство газопровода по территории Кургальского заказника в Кингисеппском районе Ленобласти. Они указывали на то, что на территории 3,7 километров вырубят лес и уничтожат растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, что негативно повлияет на животных и растения.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало то, что участок Приморского шоссе в Репино до конца года станет односторонним. Первыми об этом сообщили «Мойка78» (08:25), АБН (08:50) и АиФ (09:20).

В Петербурге до конца года закрыли направление движения транспорта на участке Приморского шоссе от Зеленогорского шоссе до Луговой улицы в Репино. Три недели там будут прокладывать водопровод.

На шоссе от Луговой улицы до Зеленогорского шоссе будет организовано одностороннее движение – машины смогут двигаться только в сторону Петербурга.

Перед началом работ для организации объезда одностороннее движение вводили на Вокзальной улице в Солнечном, на Нагорной улице и Вокзальной улице в Репино.

Специалисты предлагают петербуржцам использовать объезд (на общественном транспорте в том числе) – по Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице в Репино и улицу Репина.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».