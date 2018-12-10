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В России запретили продавать суррогаты алкоголя дешевле водки

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© Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Цена для розничной продажи 0,5 литров водки составляет 205 рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.

Теперь жидкости с содержанием этилового спирта ниже 28% должны продаваться дороже, чем 0,5 литра водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью более 28%.

Цена для розничной продажи 0,5 литров водки составляет 205 рублей, коньяка – 371 рубль.

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Документ запрещает розничную продажу таких жидкостей в заведениях общественного питания. Как сообщает «Интерфакс», Медведев выразил надежду, что принятые меры помогут снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

Установленные запреты не будут распространяться на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

​В декабре 2016 года в Иркутске из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли 77 человек. Причиной отравления стали метанол и антифриз, которые содержались в настойке, хотя на упаковке в составе был указан этиловый спирт. Трагедия стала причиной приостановки в России реализации непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывателей).

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