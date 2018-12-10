Суд отказал в иске Greenpeace о запрете строительства «Северного потока – 2»

Московский районный суд Петербурга в понедельник, 10 декабря, рассмотрел иск организации «Совет Гринпис» к компании Nord Stream 2 AG о запрете строительства газопровода «Северный поток – 2». В итоге слушания суд отклонил требования истца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организация требовала запретить строительство газопровода по территории Кургальского заказника в Кингисеппском районе Ленобласти. Защитники природы указывали на то, что на территории 3,7 километров вырубят лес и уничтожат растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров.

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По мнению истца, это может нарушить среду обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Ленобласти, и нарушит право людей на благоприятную окружающую среду.

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим «Северным потоком».

Кургальский заказник – государственный природный комплексный заказник, находящийся в 45 километрах северо-западнее города Кингисепп. Его площадь составляет 60 тыс. га. На территории заказника обитают 250 видов птиц, 750 видов высших растений и 110 видов мхов.