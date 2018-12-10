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На Дворцовой площади начали устанавливать главную елку Петербурга

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© Фото: Instagram / @xenpushsh

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Ее украсят новогодними игрушками, шарами и гирляндами.

На Дворцовой площади с выходных устанавливают главную новогоднюю елку. Первые фотографии «скелета» елки появились в социальных сетях.

Искусственную ель вместо живой в Петербурге устанавливают с 2016 года. Она рассчитана на многоразовую эксплуатацию и будет украшать центральную площадь в третий раз. Ее высота составит 25 метров. Всего в Северной столице появятся 66 искусственных елей.

На Новый год украсят 10 мостов – Биржевой, Александра Невского, Сампсониевский и мосты, попавшие в пешеходные маршруты.

На рекламных конструкциях и остановках разместят 200 плакатов, еще 2100 плакатов появятся в метрополитене, на 18 уличных электронных дисплеях будет транслироваться праздничный видеоролик, а в подземке – звуковое обращение.

Закончат работы к 20 декабря.

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