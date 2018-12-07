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Кевин Харт отказался вести «Оскар» после критики за твиты 2009 года

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© Фото: Instagram / @kevinhart4real

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Он принес извинения за свои «жесткие слова в прошлом».

Актер Кевин Харт после критики за старые твиты отказался вести 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры», – написал комик.

Старые твиты Харта, в которых он нелестно отзывался о гомосексуалистах, стали публиковать в американской прессе после новости о том, что он будет следующим ведущим премии.

После этого американская ЛГБТ-организация GLAAD обратилась к нему, киноакадемии и телеканалу ABC, транслирующему «Оскар», с просьбой обсудить слова комика. В киноакадемии не ответили на запросы журналистов.

Например, в одном из твитов 2011 года Кевин Харт написал: «Йоу. Если мой сын вернется домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу: „Прекрати это, гей“». Как отмечает Variety, сейчас этот твит удален, но доступно множество других сообщений.

Позже Херт принес извинения за свои «жесткие слова в прошлом». «Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель – объединять людей, а не отдалять нас друг от друга», – заявил комик.

Он написал в Instagram, что твиты, оскорбившие людей, были опубликованы в 2009 году и с тех пор он изменился. «Мне почти 40 лет. Если вы не верите, что люди могут меняться, расти, развиваться, то я не знаю, что вам сказать», – написал Харт.

 

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