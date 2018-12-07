Свердловская чиновница Глацких отказалась добровольно уйти в отставку за слова «государство не просило вас рожать»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, временно отстраненная от должности, отказалась добровольно покидать свой пост. Об этом она сказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову, вышедшему на YouTube.

«Мне совесть и даже человеческий фактор не позволят это бросить. Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши проекты ребят. Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца уже три проекта не реализовались», – рассказала чиновница.

О фразе, ставшей причиной отстранения, Глацких сказала: «Ну, ляпнула, понимаете. Столько обсуждений, уже говорила. На самом деле извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, я все-таки обыкновенный человек».

Чиновница пожаловалась на травлю в интернете. «С фразой понятно, но что сейчас происходит в сети. Такое унижение человека имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники, ребенок, который это видит», – сказала она.

Глацких добавила, что вопрос о ее возвращении на работу еще решается.

В начале ноября во время встречи с волонтерами Глацких сказала, что молодые люди полагают, что «государство им все должно». «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – добавила она.

Позднее чиновница заявила, что ее слова вырвали из контекста. Она извинилась за резкое высказывание. Несмотря на это, ее отстранили от работы в региональном правительстве на время проверки ситуации. Губернатор отметил, что заявления Глацких противоречат приоритетам работы местных властей.

Позже губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев решил ее не увольнять.

Сергей Колясников был одним из тех, кто критиковал Глацких. После встречи с ней он признался, что «начиная с какого-то момента в этой всей ситуации повел себя не как мужчина».