Кардиологи назвали оптимальную длительность сна

В среднем человеку следует спать не менее 6 и не более 8 часов в сутки. Об этом сообщает журнал European Heart Journal со ссылкой на исследование специалистов.

По мнению ученых, переизбыток сна связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи за 8 лет обследовали более 116 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет. У тех, кто спал от 8 до 9 часов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастал на 5% по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов. От 9 до 10 часов – 17%, 10 часов и более – 41%.

Дневной сон назвали вредным для сердечно-сосудистой системы. Однако в большинстве случаев им компенсируется недосып и показатель повышается до оптимального.

Достаточное количество сна помогает регулировать аппетит и улучшает функцию иммунной системы.