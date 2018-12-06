Медведь впал в спячку в черте города Снежинск, его сон решили охранять до весны

В закрытом городе Снежинск в Челябинской области местная администрация 5 декабря собирала комиссию по ЧС из-за медведя, который зашел на территорию муниципального образования.

Медведя обнаружили на территории Снежинска в воскресенье, 2 декабря. На него наткнулся охотник, который искал в лесу пропавшую собаку. Он сообщил о медведе егерям.

Зверь несколько дней бродил в окрестностях города, пугая местных жителей. После этого он впал в спячку рядом с котельной в двух километрах от дороги. Насколько глубокий у него сон – неизвестно.

«Медведь был не агрессивен, он искал место для спячки и в итоге нашел его», – рассказал начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Во время комиссии по ЧС обсудили усыпление животного для его перемещения за границу ЗАТО, однако в городе нет специалистов, способных правильно провести эти процедуры. Было решено обратиться за помощью в Ильменский заповедник, который занимается сохранением животных, и министерство экологии. Специалисты должны составить план действий и охранять сон животного до весны. Вокруг берлоги расставят фотоловушки от охотников и информационные стенды, что здесь спит медведь. Территорию будут патрулировать егеря.

Весной для медведя сделают коридор, чтобы он ушел в лес.

«Эхо Москвы в Челябинске» сообщает, что городские власти решили подготовить ходатайство в минэкологии области для оформления разрешения на отстрел животного. Это сделано на случай неблагоприятного развития ситуации: агрессивного поведения медведя или угрозы его нападения на людей.

Со стороны горожан, которые хотят съездить и сфотографироваться с животным, наблюдается нездоровый интерес, сообщили в пресс-службе администрации Снежинска. Людей просят не подходить к медведю и не будить его.

По мнению специалиста отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Виктора Кочутина, животное трогать не надо, его нужно оставить в покое, не тревожить, и тогда медведь спокойно будет спать. По словам специалиста, на вид медведю два года, он выглядит упитанным, поэтому, скорее всего, не голодный. «Весной он уйдет туда, откуда пришел», – подчеркивает Кочутин.