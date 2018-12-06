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Картина дня: трасса «Скандинавия», отключение света на Новый год и запрет Сбербанка

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© Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

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Какой участок трассы открыли и почему запретили перевод по номеру телефона.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало открытие движения по участку трассы «Скандинавия» с 52-го по 65-й км. Первыми об этом написали «Мойка78» (10:05), «Фонтанка» (10:25) и «Санкт-Петербург.ру» (11:20).

Участок трассы «Скандинавия» от пересечения с дорогой Парголово – Симагино до поселка Огоньки от 52-го по 65-й км трассы сдали на год раньше контрактных сроков.

За два года работ подрядчик расширил дорогу на участке до шести полос движения, построил надземный пешеходный переход рядом с местом, где в будущем расположится пункт весогабаритного контроля, и реконструировал мост через реку Сестру. На 59-м км построен путепровод, а над пересечением с дорогой 41А-189 «Магистральная» – разноуровневая развязка.

Стоимость участка – около 8 млрд рублей.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало уведомление от «Петроэлектросбыта» об отключении света у должников на Новый год. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (10:55) «Фонтанка» (11:40) и «Невские новости» (12:00).

Накануне Нового года уведомления о предстоящем отключении электроэнергии получили 31 590 жителей Северной столицы, чей суммарный долг перед АО «Петроэлектросбыт» составил более 146 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Если потребители не расплатятся по счетам, они могут остаться без света перед началом новогодних каникул.

«Временное приостановление электроэнергии – вынужденная мера воздействия на злостных должников. Более 80% потребителей, получив уведомление, в кратчайший срок погашают имеющуюся задолженность», – отметили в компании. Должников ждет судебное разбирательство и применение мер по принудительному взысканию долга.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал запрет Сбербанка переводов на кредитную карту по номеру телефона. Первыми 5 декабря об этом сообщили ДП (21:00), Gazeta.SPb (23:35) и «Мойка78» (23:40).

Сбербанк запретил переводить деньги по номеру телефона на кредитные карты. «Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно – по номеру телефона, либо по номеру карты. Переводы на кредитную карту будут поступать только по номеру карты», – заявили в банке.

Представители организации отметили, что причина нововведения – жалобы клиентов, которые возникали из-за случайного перевода средств на кредитную карту. Вывод денег в таком случае становится платным, поэтому Сбербанку пришлось поменять механизм перевода средств.

Изменения вступают в силу поэтапно по регионам с 3 декабря.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

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