Ветеран труда вернул Медведеву прибавку к пенсии, чтобы тот «боролся с пенсионерами»

Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии. Надбавку он отдал председателю правительства РФ для «борьбы с пенсионерами». Об этом сообщается в группе «Магаданский скептик» в социальной сети Facebook.

Попов получил от ГКУ «Магаданский социальный центр» уведомление о том, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная прибавка в размере 683 рубля 66 копеек.

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В ответ ветеран труда написал письмо в магаданский социальный центр, в котором попросил перечислить надбавку Медведеву, отметив, что такая сумма унижает его человеческое достоинство.

«Надеюсь, эти деньги помогут вам в борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», – написал Попов.

Авторы «Магаданского скептика» отмечают, что, поскольку выплата производится из регионального бюджета, целесообразнее было бы отправить эти деньги не главе правительства, а спикеру Магаданской областной думы или губернатору.

Фото: Facebook / Филипп Преображенский

Фото: Facebook / Филипп Преображенский