Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на Новый год и какие подарки хотят получить

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Deloitte.

По данных экспертов, 47% из этой суммы пойдет на еду и напитки, около 42% – на подарки, а остальное – на развлечения.

Отмечается, что год назад россияне планировали вложить в праздник 17,6 тыс. рублей, однако по факту расходы на Новый год составили около 16 тыс. руб.

Исследование показало, что самыми желанными подарками россияне называют деньги, путешествия и смартфоны, но чаще всего получают шоколад и косметику. Отмечается, что 80% женщин и 74% мужчин собираются сами подарить себе подарки на Новый год.