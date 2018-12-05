Обвиняемый по делу о теракте в петербургском «Перекрестке» признал вину

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском магазине «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко признал свою вину на выездном заседании Московского окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лукьяненко признали невменяемым. С февраля он находился в спецблоке «Крестов». В августе его перевели в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел 27 декабря 2017 года, пострадали 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, позже взрыв квалифицировали как теракт. Лукьяненко задержали 30 декабря. В СИЗО он пробыл восемь месяцев, затем его направили в клинику. По данным СК, на допросе задержанный заявил, что причиной совершения преступления стала «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».