Петербургским студентам и школьникам продлят льготный проезд на электричках до 30 июня

Школьники и студенты Петербурга получат дополнительно 15 дней льготного проезда в пригородных поездах. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении в среду, 5 декабря, на заседании парламента Северной столицы.

После того, как закон вступит в силу, срок действия скидки в 50% на проезд будет продлен до 30 июня. Ранее он истекал 15 числа.

Депутаты признали, что такая мера будет полезна молодежи и позволит сэкономить – до конца июня идет сессия, и студенты защищают дипломы.

Один из авторов проекта, лидер фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко пояснял, что учащиеся часто сдают экзамены и защищают выпускные работы после 15 июня. Например, в 2018 году ЕГЭ по литературе и физике проводились 20 июня, а биологию и иностранные языки сдавали 18 июня. Он отметил, что проблема существует давно, но на нее не обращали внимания.