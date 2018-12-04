Пулково назовут в честь Невского, Достоевского или Шостаковича

Во вторник, 4 декабря, подвели итоги конкурса «Великие имена России». Официальным дополнительным названием Пулково было выбрано имя полководца Александра Невского. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала «Россия-1».

В рамках конкурса в качестве второго названия для петербургского аэропорта были предложены имена Петра I, Александра Пушкина и Александра Невского.

Большинство петербуржцев проголосовали за основателя города Петра I, однако в Воронеже он набрал больше голосов, поэтому имя Петра Великого будет присвоено воронежскому аэропорту.

Имя Александра Невского выбрали около 43 тыс. человек.

Конкурс проводился по всей России. В голосовании приняли участие более 5,5 млн человек.

В программе «60 минут» на «России-1» добавили, что в Петербурге, Архангельске и Нижневартовске пройдет второй тур конкурса, поскольку лидирующие в этих городах варианты достались другим участникам.

Во втором туре голосования для имени петербургского аэропорта предложат три варианта: полководец Александр Невский, писатель Федор Достоевский, композитор и пианист Дмитрий Шостакович.

Когда и как пройдет второй тур голосования не сообщается.