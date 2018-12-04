Картина дня: строительство новых станций метро, туристический «Оскар» Петербурга и поражение «Зенита»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало намерение Смольного купить контрольный пакет акций «Метростроя». Первыми об этом написали «Невские новости» (11:00), АБН (11:10) и Regnum (11:35).

Смольный станет владельцем контрольного пакета акций ОАО «Метрострой». «Город должен иметь контрольный пакет акций компании, чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность», – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В настоящее время доля администрации Петербурга в компании составляет 46%. По данным Смольного, ежедневно метро перевозит около 2 млн человек.

В 2014 году Смольный уже хотел купить контрольный пакет акций «Метростроя», но тогда администрация Петербурга не смогла договориться с миноритариями компании. Теперь Смольный готов заплатить 1,5 млрд рублей за контрольный пакет.

В ноябре курирующий сферу транспорта вице-губернатор Игорь Албин пообещал, что монополия «Метростроя» на строительство метро будет разрушена. По словам чиновника, компания будет работать в конкурентной среде. В декабре 2018 года Петербург должен был получить еще три станции метро – «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары». Однако «Метрострой» сдаст их только в мае 2019 года. Администрация города считает, что это вина подрядчика. В «Метрострое» говорят о медленной работе с документацией комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало признание Петербурга главным в мире направлением культурного туризма. Быстрее всех об этом сообщили Regnum (05:50), Gazeta.SPb (06:25) и «Невские новости» (06:30).

Петербург получил награду World Travel Awards, которую считают «Оскаром» в сфере туризма. Северную столицу в третий раз подряд признали «Лидирующий культурным направлением мира».

В борьбе за престижное звание Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало поражение «Зенита» на матче 3 декабря против тульского «Арсенала». Первыми об этом сообщили «Невские новости» (21:25), ДП (21:30) и «Санкт-Петербург.ру» (21:30).

Петербургский ФК «Зенит» потерпел поражение в матче с тульским «Арсеналом» со счетом 4:2.

По итогам 16 туров «Зенит» продолжает сохранять первое место в Российской премьер-лиге. На счету петербуржцев 34 очка, они опережают «Краснодар» на два очка.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».