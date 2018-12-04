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Центробанк предложил разрешить один раз откладывать выплату по ипотеке

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© Фото: zabotaszao.ru

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Людям, взявшим ипотеку, будет легче справиться с поиском новой работы.

Центробанк предложил позволить россиянам на время приостанавливать выплаты по ипотеке в некоторых сложных жизненных ситуациях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

По словам Швецова, статистика говорит о том, что россияне в возрасте до 35 лет гораздо чаще стали менять место работы. И им необходимо какое-то время содержать себя без постоянной зарплаты. Смена работы может стать одной из причин для приостановки выплаты ипотеки.

«Они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности», – считает Швецов.

В этих ситуациях, согласно предложению ЦБ, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее схеме может объяснить банку о моратории на текущие выплаты.

Швецов отметил, что в среднем люди находят новую работу за три-шесть месяцев. В течение этого срока можно приостановить выплаты по ипотеке, и банк денег не потеряет, потому что срок ипотеки просто удлинится.

Швецов говорит, что ЦБ предложил давать людям возможность приостанавливать выплаты по ипотеке лишь один раз. Однако если практика окажется успешной, отсрочку могут сделать многократной.

В ЦБ заявили, что сейчас рассматриваемый законопроект предлагает снижать ежемесячный платеж не менее чем наполовину. Он находится на стадии обсуждения с рынком.

 

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