Топ-5 простых в приготовлении согревающих напитков

Безалкогольный яблочный сидр

Вкусный семейный напиток, который вмиг наполнит дом волшебным ароматом. Если использовать свежевыжатый яблочный сок, то сидр получится еще ароматнее.

Вам понадобятся:

• 2 л яблочного сока

• 1 апельсин

• 1 груша

• 1 лимон

• 1 палочка корицы

• кусочек свежего имбиря

• немного гвоздики

Способ приготовления:

1. Яблочный сок разогрейте на среднем огне и доведите до кипения.

2. Нарежьте на тонкие ломтики фрукты и добавьте в кипящий яблочный сок.

3. Натрите имбирь и добавьте вместе с остальными специями в сидр.

4. Варите напиток 5-10 минут, затем выключите огонь и подержите под крышкой в течение часа.

5. Разлейте по кружкам.

Фото: vkuso.ru

Пряный чай-латте

Сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона обожают во всем мире. Немного имбиря и мускатного ореха придадут еще больший согревающий эффект.

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Вам понадобятся:

• 2 ст. черного чая

• 2,5 ст. молока

• 1-2 ст. л. сахара

• 1/4 ч. л. гвоздики

• 1/4 ч. л. сухого имбиря

• 2 шт. кардамона

• щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

1. Заварите черный чай и дайте ему немного настояться.

2. Перелейте чай в кастрюлю, добавьте сахар, молоко и специи.

3. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня.

4. Налейте чай во френч-пресс или отфильтруйте специи с помощью ситечка.

Фото: Instagram / @alephtrade_msk / @vremyachaya

Кофе с гранатовым соком

Для этого напитка есть две погоды – в холодную пору он подается горячим с тоненькой гранатовой пеной, а вот в теплую погоду подается со льдом. Каждая вариация раскрывается со своими вкусовыми оттенками.

Вам понадобятся:

• 7 г кофе

• 250 мл гранатового сока

Способ приготовления:

1. Сварите около 100 мл кофе в турке.

2. Согрейте 250 мл гранатового сока, не доводя до кипения.

3. Добавьте кофе, перемешайте.

Фото: antennadaily.ru

Пряный эгг-ног

Своеобразный гоголь-моголь, популярный в северных странах. Попробуйте приготовить его безалкогольную версию.

Вам понадобятся:

• 2 ст. молока

• 1/4 ст. сгущенного молока

• 4 яичных желтка

• 1/2 ст. сахара

• щепотка гвоздики

• 1/4 ч. л. молотой корицы

• взбитые сливки, ванильный экстракт, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу и сгущенное молоко в небольшой кастрюле. Разогрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.

2. В средней миске взбейте миксером или вручную желтки с сахаром. Аккуратно по 1 столовой ложке вливайте молочную смесь к взбитым желткам, разводя их до жидкого состояния.

3. Влейте яично-молочную смесь обратно в кастрюлю, разогрейте на слабом огне и подержите 3-5 минут, пока не загустеет.

4. Добавьте немного ванильного экстракта, разлейте по стаканам, украсьте взбитыми сливками и мускатным орехом.

Фото: vzboltay.com

Какао

Как же без какао? Вкусный и согревающий напиток, который скрасит даже пасмурный вечер.

Подобрали максимально простой рецепт.

Вам понадобятся:

• 1 л молока

• 3 ст. л. какао-порошка

• 3 ст. л. сахара

Способ приготовления:

1. Вылейте в кастрюлю молоко и на среднем огне доведите до кипения.

2. В отдельной посуде смешайте какао-порошок с сахаром и с 200 мл доведенного до кипения молока. Избегайте возможных комочков.

3. Содержимое второй емкости вылейте в первую. Тщательно перемешайте в течении пары минут на все том же небольшом огне.

4. Разлейте по кружкам.

5. Можно добавить немного маршмеллоу – по вкусу.

Фото: lonestar92.com