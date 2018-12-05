Топ-5 простых в приготовлении согревающих напитков

Безалкогольный яблочный сидр
Вкусный семейный напиток, который вмиг наполнит дом волшебным ароматом. Если использовать свежевыжатый яблочный сок, то сидр получится еще ароматнее.
Вам понадобятся:
• 2 л яблочного сока
• 1 апельсин
• 1 груша
• 1 лимон
• 1 палочка корицы
• кусочек свежего имбиря
• немного гвоздики
Способ приготовления:
1. Яблочный сок разогрейте на среднем огне и доведите до кипения.
2. Нарежьте на тонкие ломтики фрукты и добавьте в кипящий яблочный сок.
3. Натрите имбирь и добавьте вместе с остальными специями в сидр.
4. Варите напиток 5-10 минут, затем выключите огонь и подержите под крышкой в течение часа.
5. Разлейте по кружкам.
Фото: vkuso.ru
Пряный чай-латте
Сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона обожают во всем мире. Немного имбиря и мускатного ореха придадут еще больший согревающий эффект.
Читайте также:
Топ-5 согревающих зимних напитка с рецептами приготовления
Вам понадобятся:
• 2 ст. черного чая
• 2,5 ст. молока
• 1-2 ст. л. сахара
• 1/4 ч. л. гвоздики
• 1/4 ч. л. сухого имбиря
• 2 шт. кардамона
• щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
1. Заварите черный чай и дайте ему немного настояться.
2. Перелейте чай в кастрюлю, добавьте сахар, молоко и специи.
3. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
4. Налейте чай во френч-пресс или отфильтруйте специи с помощью ситечка.
Фото: Instagram / @alephtrade_msk / @vremyachaya
Кофе с гранатовым соком
Для этого напитка есть две погоды – в холодную пору он подается горячим с тоненькой гранатовой пеной, а вот в теплую погоду подается со льдом. Каждая вариация раскрывается со своими вкусовыми оттенками.
Вам понадобятся:
• 7 г кофе
• 250 мл гранатового сока
Способ приготовления:
1. Сварите около 100 мл кофе в турке.
2. Согрейте 250 мл гранатового сока, не доводя до кипения.
3. Добавьте кофе, перемешайте.
Фото: antennadaily.ru
Пряный эгг-ног
Своеобразный гоголь-моголь, популярный в северных странах. Попробуйте приготовить его безалкогольную версию.
Вам понадобятся:
• 2 ст. молока
• 1/4 ст. сгущенного молока
• 4 яичных желтка
• 1/2 ст. сахара
• щепотка гвоздики
• 1/4 ч. л. молотой корицы
• взбитые сливки, ванильный экстракт, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу и сгущенное молоко в небольшой кастрюле. Разогрейте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.
2. В средней миске взбейте миксером или вручную желтки с сахаром. Аккуратно по 1 столовой ложке вливайте молочную смесь к взбитым желткам, разводя их до жидкого состояния.
3. Влейте яично-молочную смесь обратно в кастрюлю, разогрейте на слабом огне и подержите 3-5 минут, пока не загустеет.
4. Добавьте немного ванильного экстракта, разлейте по стаканам, украсьте взбитыми сливками и мускатным орехом.
Фото: vzboltay.com
Какао
Как же без какао? Вкусный и согревающий напиток, который скрасит даже пасмурный вечер.
Подобрали максимально простой рецепт.
Вам понадобятся:
• 1 л молока
• 3 ст. л. какао-порошка
• 3 ст. л. сахара
Способ приготовления:
1. Вылейте в кастрюлю молоко и на среднем огне доведите до кипения.
2. В отдельной посуде смешайте какао-порошок с сахаром и с 200 мл доведенного до кипения молока. Избегайте возможных комочков.
3. Содержимое второй емкости вылейте в первую. Тщательно перемешайте в течении пары минут на все том же небольшом огне.
4. Разлейте по кружкам.
5. Можно добавить немного маршмеллоу – по вкусу.