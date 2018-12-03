Минобороны рассекретило документы о битве 1941 года под Москвой

Министерство обороны РФ ко Дню неизвестного солдата на своем официальном сайте опубликовало засекреченные архивные документы о битве 1941 года под Москвой.

Среди рассекреченных данных оказалась учетная карточка захоронения советских солдат, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах неизвестного солдата для перезахоронения у стен Кремля.

Ведомство сообщает, что имя захороненного у Кремлевской стены солдата до сих пор не установлено, однако из некоторых архивов Минобороны можно узнать в каких населенных пунктах вели бой воинские части.

Среди обнародованных данных значится журнал боевых действий. В нем описан бой под Москвой 354-ой стрелковой дивизии и приказ от 6 декабря 1941 года о переходе частей Красной армии к наступлению.

«В журнале боевых действий 354-ой стрелковой дивизии записано, что все дни, пока часть находилась на этом рубеже, противник вел сильный огонь. Наши потери за пять дней боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и обмороженными 238 человек. Следует отметить, что в те дни стояли 25-ти градусные морозы», – говорится на сайте Минобороны.

День неизвестного солдата – памятная дата, которая отмечается ежегодно с 2014 года. Третьего декабря вспоминают российских и советских воинов, погибших в боях на территории России или за ее пределами, возлагают венки к братским захоронениям и мемориалам.