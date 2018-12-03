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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

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© Фото: Алексей Сухоруков / «РИА Новости»

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Средний диапазон зарплат по стране составляет от 17 до 44 тыс. рублей.

В России самые высокие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкой автономной области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Для составления рейтинга исследователи определили долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей, долю низкооплачиваемых с зарплатой менее 15 тыс. рублей в месяц и диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

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Самые высокие зарплаты оказались в ЯНАО, где более 27% работников зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, затем идет Чукотский автономный округ, на третьем месте – Hенецкий АО, на четвертом месте – Магаданская область.

Пятую строчку в рейтинге заняла Москва (в прошлом году столица России занимала третью позицию), затем Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Камчатский Край, Республика Саха и Мурманская область.

Петербург оказался на 11 месте, Ленобласть – на 21 месте. Последние места в списке заняли Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея.

У 4,4% жителей России зарплата составляет более 100 тыс. рублей в месяц, а каждый пятый россиянин зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц. Средний диапазон зарплат по стране составляет от 17 до 44 тыс. рублей.

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