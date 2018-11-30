Петербург стал лидером среди направлений для встречи календарной зимы

Северная столица заняла первую строчку рейтинга среди городов, куда больше всего хотят поехать туристы в первые зимние выходные. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат» со ссылкой на собственное исследование.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности праздников и фестивалей, которые проводятся в регионах России в начале зимы.

В Северной столице ожидается насыщенная программа на праздники. Сам город уже начали украшать. Путешественники выделяют фестиваль «Мир пряника», который пройдет в городе на Неве 1 и 2 декабря.

В рейтинге городов исследователи выделили карельский Олонец с фестивалем «Олонецкие морозные игры», праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае, якутский фестиваль «Зима начинается с Якутии» и «Тульский рубеж» в Туле.