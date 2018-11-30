Главный синоптик Петербурга: В декабре будет до -17 градусов

В Петербурге начало декабря будет не менее холодным, чем конец ноября. В этот период в Северной столице пойдет снег. Об этом главный синоптик города Александр Колесов рассказал в интервью «Невским новостям».

«Осадков не очень много, но они тоже приблизятся к норме – 50-90 %. Сама норма составляет 51 мм, именно столько обычно выпадает в декабре», – сказал Колесов.

В середине месяца в Петербург придут холода: температура опустится до -11 градусов, а по ночам стоит ждать до -17 градусов.

Ближе к Новому году температура воздуха поднимется до +4 градусов. В это время снег иногда будет переходить в дождь, поэтому автомобилистам нужно быть внимательнее из-за гололеда.

Специалисты не берутся строить прогнозы на новогоднюю ночь. Александр Колесов заверил, что сейчас говорить о погоде, которая будет в конце декабря, попросту слишком рано. «Пока непонятно. Как же можно сказать за месяц, какой будет Новый год? Это несерьезно!», – пояснил эксперт.