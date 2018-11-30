  • 1 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.5627  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.6670  
Нефть($) 30.11.2018 59.05 1.30
Нефть(p) 30.11.2018 3902.72 +91.73

Главный синоптик Петербурга: В декабре будет до -17 градусов

Автор:


© Фото: Instagram / @viktor_balaguer

Темы дня

Александр Колесов пообещал, что снег в декабре ждать стоит.

В Петербурге начало декабря будет не менее холодным, чем конец ноября. В этот период в Северной столице пойдет снег. Об этом главный синоптик города Александр Колесов рассказал в интервью «Невским новостям».

«Осадков не очень много, но они тоже приблизятся к норме – 50-90 %. Сама норма составляет 51 мм, именно столько обычно выпадает в декабре», – сказал Колесов.

В середине месяца в Петербург придут холода: температура опустится до -11 градусов, а по ночам стоит ждать до -17 градусов.

Ближе к Новому году температура воздуха поднимется до +4 градусов. В это время снег иногда будет переходить в дождь, поэтому автомобилистам нужно быть внимательнее из-за гололеда.

Специалисты не берутся строить прогнозы на новогоднюю ночь. Александр Колесов заверил, что сейчас говорить о погоде, которая будет в конце декабря, попросту слишком рано. «Пока непонятно. Как же можно сказать за месяц, какой будет Новый год? Это несерьезно!», – пояснил эксперт.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram