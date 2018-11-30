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В Пулково изменят правила бесплатного подъезда автомобилей к терминалу

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© Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

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Цена для повторного подъезда к терминалу до истечения получаса составит 700 рублей.

В аэропорту Пулково с 3 декабря изменятся правила подъезда автомобилей к централизованному пассажирскому терминалу. Об сообщает пресс-служба аэропорта.

После первого выезда из зоны отправления и прибытия въехать туда повторно можно будет лишь через 30 минут. Тариф за въезд в указанную зону до истечения получаса составит 700 рублей.

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Возможность бесплатной 15-минутной парковки возле терминала у автомобилистов сохранится, но при повторном заезде до истечения 30 минут придется заплатить.

Ограничения связаны с большим количеством таксистов, которые паркуются у аэропорта и мешают другим водителям забирать и высаживать пассажиров. Ограничение на повторный въезд, по словам представителей аэропорта, сократит количество нелегально припаркованных автомобилей и разгрузит подъездные пути к Пулково.

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