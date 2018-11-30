Картина дня: встреча Путина и Трампа, запрет Украины для мужчин из России и очередная просьба РПЦ

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала отмена встречи Трампа и Путина из-за конфликта в Керченском проливе. Первыми 29 ноября об этом написали АБН, ДП и «Фонтанка» (19:50).

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Трамп объяснил решение тем, что Россия не хочет вернуть Украине корабли и моряков, которых задержали за незаконное пересечение российской границы в начале недели. Он добавил, что готов провести встречу с Путиным, когда конфликт будет разрешен.

Общение президентов должно было состояться на саммите «Большой двадцатки», который проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отмена встречи Путина и Трампа не способствует решению международных проблем. «Я только исхожу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем», – сказал Лавров.

По его словам, эту ситуацию можно объяснить давлением со стороны Украины и ее спонсоров. «Но, естественно, насильно мил не будешь. Если внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешают президенту США нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая», – добавил Лавров.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на эту новость репостом и подписью: «Вот как поступают великие лидеры».

Ранее Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Порошенко.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал запрет Украины на въезд в страну российским мужчинам. Быстрее всех об этом сообщили ДП (10:45), «Фонтанка» (10:55) и «Невские новости» (11:00).

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Начальник ведомства Петр Цигикал отметил, что на пропускных пунктах введен усиленный контроль. Он уточнил, что россияне смогут попасть только в случае ситуации «гуманитарного характера», например, из-за похорон близкого родственника.

Цигикал на встрече с президентом страны Петром Порошенко подчеркнул, что в Украине введен первый уровень боевой готовности.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала просьба РПЦ передать ей здание петербургского Музея городской скульптуры. Первыми об этом сообщили АБН (16:10), «Невские новости» (17:00) и «Санкт-Петербург.ру» (17:10).

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий написал письмо врио губернатора Северной столицы Александру Беглову и попросил передать РПЦ здание Благовещенской церкви. Сейчас оно принадлежит Музею городской скульптуры.

Варсонофий отметил, что здание имеет особое значение для Александро-Невской лавры (в нем располагалась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, до 1930-х годов там проводились богослужения).

Накануне сообщалось, что придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе заберут у музея и передадут РПЦ из-за нехватки места для богослужений.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.