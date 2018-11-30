СК возбудил дело о халатности МЧС по делу о взрыве на заводе «Авангард», где погибли пять человек

СК Ленобласти возбудил еще одно уголовное дело о взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По версии следствия, сотрудники МЧС ненадлежащим образом провели проверку на заводе. Дело возбуждено по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК) неустановленными должностными лицами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

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Как считают следователи, сотрудники МЧС знали о том, что в сентябре 2013 года во время плановой проверки завода были выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни. Однако они не предприняли мер для их устранения.

Прокуратурой Ленобласти было установлено, что на заводе не было системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.

В результате взрыва под Гатчиной погибли пять человек. По информации ведомства, трое погибших незаконно находились на территории РФ и осуществляли трудовую деятельность на заводе нелегально.