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РПЦ просит передать ей здание петербургского Музея городской скульптуры

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© Фото: citywalls.ru

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В Благовещенской церкви находится усыпальница Александро-Невской лавры.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил врио губернатора Северной столицы Александра Беглова передать РПЦ здание Благовещенской церкви. Сейчас здание на Невском проспекте принадлежит Музею городской скульптуры. Письмо митрополита опубликовал депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник на своей странице в Facebook.

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В нем Варсонофий отмечает, что здание имеет особое значение для Александро-Невской лавры (в нем располагалась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, до 1930-х годов там проводились богослужения).

РПЦ впервые подняла вопрос о передаче здания в 2013 году. Тогда руководство церкви подчеркнуло, что это никак не скажется на возможности граждан посещать усыпальницу в качестве музея.

Вновь вопрос епархия подняла в связи с празднованием 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2020 году.

Накануне сообщалось, что придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе заберут у музея и передадут РПЦ. Причиной передачи стало обращение настоятеля храма – он пожаловался на нехватку места для богослужений.

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