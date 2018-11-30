Беглов предложил увеличить число гайд-парков и штрафовать тех, кто подал заявку на митинг и не провел его

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект, который вносит изменения в региональное законодательство о митингах. Об этом сообщает издание «ЗакС» со ссылкой на слова депутатов ЗакСа Петербурга.

Согласно законопроекту, количество гайд-парков (мест, где можно митинговать без согласования, но с уведомлением) в Северной столице должно достигнуть минимум восьми. В настоящий момент их четыре: в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

Пока не ясно, какие именно места станут «специально отведенными» для проведения митингов.

Вместимость гайд-парков Беглов намерен увеличить с 200 до 500 человек.

В законопроекте прописана ответственность для тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их. Физическим лицам грозит штраф 5 тыс. рублей, должностным – от 10 до 30 тыс. рублей, юридическим – от 20 до 100 тыс. рублей.

В Смольном предложили создать «единое окно» для подачи заявок на митинги численностью до 500 человек в гайд-парках.