Названы районы Петербурга с самыми старыми лифтами

Самые изношенные лифты в Петербурге находятся в Выборгском, Калининском, Невском, Красногвардейском и Кировском районах. Об этом сообщает компания «МЛМ Нева трейд» со ссылкой на составленный ею рейтинг.

«Такая ситуация сложилась из-за того, что именно в этих районах велась массовая застройка многоквартирными домами в конце 60-х – начале 70-х годов. Особенно популярными в то время являлись девятиэтажные дома, где никак нельзя было обойтись без лифтов», – рассказал представитель компании Андрей Васильев.

Меньше всего подъемников нуждается в замене в Адмиралтейском, Петродворцовом, Приморском, Кронштадтском и Московском районах.

По техническому регламенту таможенного союза, лифты, которые эксплуатируются более 25 лет, необходимо заменить или модернизировать. Всего в Петербурге в эксплуатации находятся почти 44 тыс. лифтов и 24% из них работают больше 25 лет.

В 2019 году Фонд капремонта потратит 2,6 млрд рублей и заменит в Петербурге 920 лифтов. Больше всего оборудования заменят в Выборгском районе.