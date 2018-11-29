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Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за 2,5 млн долларов

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© Фото: Facebook / @sothebys

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Еще одна виолончель из коллекции музыканта ушла с молотка за 782 тыс. долларов.

Виолончель, принадлежавшая российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу, была продана на аукционе Sothebyʼs в Лондоне за 1,93 млн фунтов стерлингов (2,5 млн долларов).

Музыкальный инструмент работы итальянского мастера Джованни Гваданини (ученик Антонио Страдивари), изготовленный в 1783 году, был приобретен музыкантом в 2000 году. Он стал самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской.

Еще одну виолончель из коллекции Ростроповича работы Санто Серафина 1741 года продали за 610 тыс. фунтов стерлингов (782 тыс. долларов).

Всего на аукцион дочерьми Ростроповича и Вишневской были выставлены более 300 лотов, среди которых были предметы мебели, произведения русского искусства, книги и украшения.

Кольцо ювелирного дома Cartier с бриллиантами и колумбийским изумрудом-кабошоном весом 63,3 карата было продано за 150 тыс. фунтов стерлингов (192 тыс. долларов), бриллиантовое ожерелье с другим крупным изумрудом – за 87,5 тыс. фунтов стерлингов (112 тыс. долларов).

Выручка от продажи превысила 4 млн фунтов стерлингов (5,1 млн долларов).

В Петербурге есть мемориальная доска Мстиславу Ростроповичу, ее установили в 2014 году. 

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