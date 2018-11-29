Главный синоптик Петербурга: В ближайшее время по Неве пойдет первых ледоход

К ночи на пятницу, 30 ноября, по Неве пойдет первый ледоход. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.
«Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый ледоход пойдет. А к ночи уже густой будет», – рассказал метеоролог.
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Синоптик опубликовал снимок с плывущими льдинами, которые еще тонкие и почти прозрачные.
Ледоход – это движение льда по течению во время таяния или в начале замерзания рек.
Два дня назад температура воздуха в Петербурге впервые приблизилась к норме, а на водоемах появился первый лед.