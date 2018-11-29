Метро и автобусы в Петербурге станут круглосуточными в новогоднюю ночь

Жители и гости Северной столицы смогут круглосуточно пользоваться услугами общественного транспорта в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Александр Головин на заседании правительства по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Петербурге.

Метрополитен будет работать без перерыва в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

В городе будут курсировать ночные автобусы по десяти маршрутам и один троллейбусный на юго-западе города. Они обеспечат связь спальных районов со станциями метрополитена.

На заседании врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главе городского комитета по транспорту уделить особое внимание транспортному сообщению с новостройками.

«Прошу вас взять под личный контроль обеспечение транспортом новостроек. Чтобы их не обдирали маршрутки, транспорт должен работать без всякого повышения цен. Праздник у нас для горожан. Мы все с вами работаем, обеспечиваем проведение радостного и безопасного Нового года и Рождества», – сказал Беглов, добавив, что лично проверит выполнение данного поручения.

В 2018 году ночные автобусы и ночной поезд-челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной» перестали ходить 11 ноября.