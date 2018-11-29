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Придел Исаакиевского собора заберут у музея и передадут РПЦ для богослужений

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© Фото: cathedral.ru

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Причиной передачи стало обращение настоятеля храма.

Придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе заберут у музея и передадут РПЦ для проведения богослужений. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Причиной передачи стало обращение настоятеля храма – он пожаловался на нехватку места для богослужений. Освящение придела пройдет 7 декабря, пишет «Фонтанка». Службу возглавит митрополит Варсонофий, долгое время боровшийся за передачу храма в пользование РПЦ.

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Сотрудникам музея поручили временно убрать леса с реконструируемой части придела. Кириллов утверждает, что освящение придела святой Екатерины не помешает реставрационным работам.

К обсуждению темы передачи прихода также подключился депутат ЗакСа Борис Вишневский, в среду днем он направил обращение председателю комитета по культуре Константину Сухенко с просьбой остановить передачу придела.

«В приделе св. Екатерины музей постоянно проводит выставки, презентации книг, иные культурные мероприятия. Помимо музейной функции, придел св. Екатерины используется для музейно-просветительской функции. В Екатерининском приделе музеем запланировано проведение необходимых реставрационных работ. Если в приделе начнутся богослужения, будет сорвана плановая реставрация», – утверждает депутат.

В январе 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен» и он будет передан РПЦ. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

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