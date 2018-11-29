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В Роскачестве рассказали про поиск идеальных мандаринов

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© Фото: pixabay.com

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В преддверии Нового года эксперты составили правила выбора одной из главных составляющих праздничного стола.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать идеальные мандарины в российских магазинах. Об этом сообщается на сайте организации.

Сотрудники надзорного ведомства советуют обращать внимание на внешний вид фруктов. Мандарины должны быть свежими и цельными, на кожуре не должно быть повреждений, ушибов и глубоких порезов.

Небольшие потертости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходят в гниль.

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Как отметили эксперты, в Россию мандарины привозят из Испании, Туниса, Марокко и Турции (муркотт, надоркотт и клементин). В магазинах можно обнаружить сорта из Китая и Японии (шивамикан и сатсума). Всего их около 70.

Самым вкусным сортом мандаринов они назвали клементины – ярко-оранжевые плоды сплюснутой сверху и снизу формы. Их отличают сладкий привкус и сочность. Клементины в России чаще всего продают накануне Нового года. Для отечественного рынка их выращивают в Абхазии.

Под конец зимы можно покупать шаровидные мандарины пикси. Этот сорт хранится дольше всего.

Роскачество запускает проверку мандаринов, в ходе которой фрукты планируется исследовать более чем по 250 показателям качества и безопасности, большая доля которых – наличие разных видов пестицидов в составе кожуры и мякоти.

Ранее эксперты рассказали, что нужно знать при выборе хорошего вина.

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