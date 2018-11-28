Картина дня: пожар на крупном ледоколе, бюджет Петербурга на 2019 год и Путин о Керченском проливе

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин». Первыми 27 ноября об этом написали ДП (20:05), АБН (20:20) и «Мойка78» (20:25).

Пожар на «Адмиралтейских верфях» начался около 18:50 27 ноября. В результате инцидента выгорели 300 кв. метров помещения стояночно-генераторной. Пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации после осмотра врачами. Другой пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он получил термические ожоги.

Пожар произошел в ходе выполнения строительных работ без соблюдения правил безопасности. От огня пострадали внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое оснащение. Предварительная сумма ремонта составит более 1,5 млн рублей.

Петербургское управление СК после происшествия возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Второй новостью, по данным «Монитора», стало утверждение бюджета Петербурга на 2019 год. Быстрее всех об этом сообщили АБН, «Невские новости» и «Мойка78» (10:20).

ЗакС Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о бюджете города на 2019 год. Доходы городской казны запланированы в 591,8 млрд рублей, расходы – в 633,6 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей.

Во время второго чтения проекта бюджета депутаты одобрили губернаторскую поправку в бюджет и поправку, внесенную фракцией «Единая Россия». Поправки от оппозиционных фракций и персональные депутатские поправки не прошли: целая серия поправок от оппозиционеров предполагала перераспределение средств за счет снятия их ЗСД, которому город регулярно выплачивает значительные средства в рамках концессионного соглашения.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало заявление Путина, что ситуация в Керченском проливе – провокация со стороны Порошенко. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (15:15), «Мойка78» (15:25) и ДП (15:40).

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» впервые высказался по поводу ситуации в Керченском проливе. По его словам, происшествие является провокацией украинской стороны перед выборами президента, которые намечены в Украине на 31 марта 2019 года. «Рейтинг президента в пятой строчке, у него есть шансы не войти в следующий тур, поэтому надо что-то делать и создать препятствия для его конкурентов из оппозиции», – сказал президент РФ.

Путин напомнил, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку исполнил договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. Силовики задержали судна. Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы. В ответ на инцидент на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Изначально президент Украины Петр Порошенко настаивал на большем сроке – в 60 дней.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.