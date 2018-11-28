  • 29 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.6860  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.4872  
Нефть($) 28.11.2018 58.81 2.75
Нефть(p) 28.11.2018 3886.86 +187.39

Картина дня: пожар на крупном ледоколе, бюджет Петербурга на 2019 год и Путин о Керченском проливе

Автор:


© Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Темы дня

Во сколько был оценен ущерб от пожара и что сказал президент РФ.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин». Первыми 27 ноября об этом написали ДП (20:05), АБН (20:20) и «Мойка78» (20:25).

Пожар на «Адмиралтейских верфях» начался около 18:50 27 ноября. В результате инцидента выгорели 300 кв. метров помещения стояночно-генераторной. Пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации после осмотра врачами. Другой пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он получил термические ожоги.

Пожар произошел в ходе выполнения строительных работ без соблюдения правил безопасности. От огня пострадали внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое оснащение. Предварительная сумма ремонта составит более 1,5 млн рублей.

Петербургское управление СК после происшествия возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Второй новостью, по данным «Монитора», стало утверждение бюджета Петербурга на 2019 год. Быстрее всех об этом сообщили АБН, «Невские новости» и «Мойка78» (10:20).

ЗакС Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о бюджете города на 2019 год. Доходы городской казны запланированы в 591,8 млрд рублей, расходы – в 633,6 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 52 млрд рублей.

Во время второго чтения проекта бюджета депутаты одобрили губернаторскую поправку в бюджет и поправку, внесенную фракцией «Единая Россия». Поправки от оппозиционных фракций и персональные депутатские поправки не прошли: целая серия поправок от оппозиционеров предполагала перераспределение средств за счет снятия их ЗСД, которому город регулярно выплачивает значительные средства в рамках концессионного соглашения.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало заявление Путина, что ситуация в Керченском проливе – провокация со стороны Порошенко. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (15:15), «Мойка78» (15:25) и ДП (15:40).

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» впервые высказался по поводу ситуации в Керченском проливе. По его словам, происшествие является провокацией украинской стороны перед выборами президента, которые намечены в Украине на 31 марта 2019 года. «Рейтинг президента в пятой строчке, у него есть шансы не войти в следующий тур, поэтому надо что-то делать и создать препятствия для его конкурентов из оппозиции», – сказал президент РФ.

Путин напомнил, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку исполнил договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. Силовики задержали судна. Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы. В ответ на инцидент на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Изначально президент Украины Петр Порошенко настаивал на большем сроке – в 60 дней.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение
    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram