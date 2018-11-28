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В честь Егора Летова назовут аэродром под Омском

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© Фото: wikimedia.org

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Владелец частного аэродрома намерен увековечить имя основоположника русского панк-рока.

Частный аэродром Поповка для малой авиации, расположенный в нескольких километрах от Омска, будет назван именем поэта и музыканта группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое не прошло в финальный этап проекта «Великие имена России». Об этом ТАСС сообщил владелец аэродрома Александр Анисимов.

Анисимов намерен увековечить имя основоположника русского панк-рока и поддержать всех жителей региона, которые голосовали за музыканта.

Имя Егора Летова отказались включить в финальный этап голосования конкурса «Великие имена России» по выбору новых названий для 47 аэропортов страны. Именем музыканта предлагали назвать аэропорт его родного Омска.

«Как бы кто ни относился к Егору Летову – это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. Мы просто хотим увековечить его имя», – рассказал владелец аэродрома.

Церемония переименования пройдет в аэропорту 30 ноября – в день окончания голосования в конкурсе «Великие имена России». Анисимов заявил, что уже готовит документы для Росавиации, чтобы новое название официально утвердили. Он пообещал в будущем поставить памятник музыканту на территории аэродрома.

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