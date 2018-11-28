На месте убийства Немцова появилась скульптура «Крик» художника Беньковича

В Москве на Большом Москворецком мосту, где убили Бориса Немцова, петербургский художник Константин Бенькович установил скульптуру «Крик». Об этом Бенькович сообщил у себя на странице в Facebook.

«Крик. Место убийства Бориса Немцова. Без комментариев. Москвичи, не знаю, сколько провисит, но пока можно увидеть вживую», – написал автор.

«Красная площадь – это место диалога художника и власти, есть много художников, которые делали свои акции на этом месте и были услышаны, а я считаю, что это важно для артиста», – передает «Афиша Daily» слова Беньковича.

Он отметил, что использует «образы из массовой культуры», но придает им «немного другой смысл». «Мне кажется, что работа Мунка о боли и скорби очень удачно сюда вписалась», – добавил художник.

Борис Немцов – российский политик и общественный деятель, расцвет карьеры которого пришелся на время правления Бориса Ельцина. В последние годы своей жизни он занимался оппозиционной деятельностью, критикуя правящую верхушку власти. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. За его убийство осуждены пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчика убийства до сих пор не нашли.