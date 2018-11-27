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Петербургских четвероклассников заставили написать письмо отцу на фронт

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© Фото: nm45.ru

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Родители детей считают, что этого и некоторых других заданий не должно быть в учебниках.

Ученице четвертого класса Александре дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт. Об этом рассказала в LiveJournal мать школьницы, научный сотрудник Российского института истории искусств, Ольга Федорченко. Это не единичный случай.

В какой именно школе выдали задание, неизвестно.

«Дочка пришла из школы и сказала, что ей задали написать “письмо отцу на фронт”. Она села его писать и после первых строчек горько заплакала, потому что нужно было представить себя на месте ребенка в годы войны, у которого папа воюет на фронте. Когда я взяла в руки учебник, меня это задание шокировало», – передает «78» слова Ольги.

Федорченко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что родителей шокировала предложенная в учебнике для четвертого класса тема. Они собираются бойкотировать это и некоторые другие домашние задания.

«Задание не кажется мне хорошим: не хочу ставить своего впечатлительного ребенка в ситуацию, которая предлагается. Позже я спросила других родителей, что они думают по этому поводу, и нашла у них поддержку. Некоторые признались, что сами написали за ребенка это сочинение», – отмечает Ольга Федорченко.

По ее словам, перед этим заданием в учебнике стояло стихотворение «письмо на фронт», которое нужно было с выражением прочитать перед классом. «Одно дело прочитать стихотворение, а совсем другое – представить себя на месте мальчика, жившего в годы войны, и самому написать подобное» – сказала Ольга. Первая мысль у нее была пойти и написать жалобу на учителя, но «потом поняла, что это просто такой учебник».

«Это официальное учебное пособие “Литературное чтение для 4-го класса” по программе “Перспектива”. Старший сын у меня проходил это все два года назад по тому же учебнику, но им не давали такого задания – видно, это все на усмотрение педагогов, предлагать детям такое выполнять или нет. Считаю, что оно не совсем нужно школьникам», – поделилась Федорченко.

В интернете есть множество просьб помочь выполнить домашнее задание и написать письмо отцу на фронт. На 37-й странице творческой тетради, прилагаемой к учебнику «Литературное чтение для 4-го класса», сказано: «Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо». В письмах предлагают использовать слова и выражения из «Словарной коробки»: «Здравствуй», «Дорогой», «Любимый мой», «Я о тебе очень скучаю», «Как там на фронте», «Я помогаю маме», «Я тебя очень-очень жду», «Возвращайся с победой», «До свидания», «Крепко тебя целую», «Твой сын», «Твоя дочь».
Фото: школьный учебник
 

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