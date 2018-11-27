Албин: Смольный нарастит долю в «Метрострое» к лету 2019 года

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что на процедуру увеличения доли Смольного в составе акционеров компании «Метрострой» до контрольного пакета акций 50% + 1 акция потребуется около полугода.

Правительство планирует закончить к лету 2019 года. «Первая задача [докапитализации “Метростроя”] – формирование конкурентной среды. Вторая – оживление самой компании. “Метрострой” – один из флагманов освоения подземных пространств и строительного комплекса. Докапитализация позволит увеличить долю города и повысить управляемость компании», – сказал Албин.

Чиновник напомнил, что на это потребуется 130 млн рублей.

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Компания «Метрострой» на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% – комитету имущественных отношений. Еще 24,23% находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% – у его отца и экс-главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальные 16,15% распределены между миноритарными акционерами.

Власти Петербурга и «Метрострой» несколько раз конфликтовали в связи с задержками строительства новых станций подземки и проблемами с оплатой работ.

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года.