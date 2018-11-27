Главный синоптик Петербурга: Впервые за осень температура приблизилась к норме, водоемы покрывает лед

Температура воздуха в Северной столице впервые приблизилась к норме и на водоемах появился первый лед. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

«Первый лед у Новой Голландии, появился он на 25 дней позже, чем в прошлом году», – рассказал Колесов.

Александр Колесов напомнил, что «в ноябре 2017 [в это же время] все растаяло, а в этом году может и постоять». «Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется», – добавил главный синоптик Петербурга.

В Петербурге во вторник, 27 ноября, температура воздуха составит -3 градуса. Днем может пойти небольшой снег. К выходным ожидается похолодание до -6 градусов.