Смольный: Военный парад на Дворцовой площади 27 января организует и проводит Минобороны

Решение о проведении зимнего парада на Дворцовой площади в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады принималось на федеральном уровне. Власти Петербурга не имеют полномочий его отменять.

«Организация и проведение военного парада, приуроченного ко дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады, осуществляется Министерством обороны РФ. Исполнительные органы государственной власти Петербурга не наделены контрольными и надзорными полномочиями в отношении федеральных органов власти», – сказано в ответе на коллективное обращение граждан к врио губернатора Северной столицы Александру Беглову.

В Смольном напомнили, что День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января, входит в перечень праздников и памятных дат, установленных городским законом наравне с Днем прорыва блокады Ленинграда (18 января), Днем окончания Ленинградской битвы (9 августа), Днем прорыва морской минной блокады Ленинграда (5 июня) и Днем памяти жертв блокады (8 сентября).

Парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Документ: Facebook / @daniel.kotsiubinsky