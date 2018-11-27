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После протестов местных жителей в Смольном отказались от строительства ТЦ с океанариумом в парке Интернационалистов

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© Фото: vk.com/kupchinozapark

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На этой неделе будет завершена процедура расторжения договора аренды.

Комитет по инвестициям Петербурга договорился о расторжении договора аренды участка с компанией ООО «Оптима» – застройщиком парка Интернационалистов, где хотели построить центр океанографии и морской биологии с ТРК и спортивными объектами. Об этом сообщает официальный сайт администрации Северной столицы.

В пресс-службе комитета сообщили, что были проведены встречи с представителями групп жителей, которые в течение нескольких лет протестовали против строительства ТЦ с океанариумом: активисты выходили на пикеты и митинги, собирали подписи и требовали проведения референдума.

В комитете рассказывают, что «предложили инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта», а он в свою очередь согласился досрочно расторгнуть договор аренды на инвестиционных условиях по соглашению сторон, процедура будет завершена на текущей неделе.

Если компания-застройщик все же захочет продолжить работу над проектом, в комитете начнут составлять список альтернативных мест для строительства.

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