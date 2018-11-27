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Опубликован рейтинг самых курящих городов России

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© Фото: «РИА Новости»

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Петербург не занял лидирующих позиций в этом рейтинге.

Самым курящим городом России назвали Брянск. Об этом сообщает маркетинговое агентство Zoom Market со ссылкой на собственное социологическое исследование.

Вторым городом России с самым большим количеством курящих жителей названа Москва. Третье место занял Краснодар. Пятерку курящих городов замыкают Волгоград и Иваново.

В десятку вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.

Петербург занял 13 место в рейтинге.

Специалисты опросили 2600 человек из 20 городов. Респондентов в возрасте от 23 до 76 лет спрашивали, курят ли они или их близкие и имели ли они такую привычку ранее.

Накануне был опубликован рейтинг самых «трезвых» регионов России. Лидерами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан.

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