Мемориальную доску композитору Успенскому установят в Петербурге

В Северной столице появится мемориальная доска композитору Владиславу Успенскому. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Табличка появится на фасаде дома №5, литера А, по Адмиралтейскому каналу до конца 2018 года. Соответствующее постановлении подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Владислав Александрович – замечательный композитор и педагог, наш современник. Такие люди, как он, создают уникальный культурный ландшафт Петербурга. В том числе благодаря им наш город называют культурной столицей», – рассказал Беглов.

Владислав Успенский был композитором и народным артистом РСФСР. Почти все свои произведения он создал в Петербурге. В числе его учителей – музыкант Дмитрий Шостакович.

Успенский создал две оперы, восемь балетов и свыше 100 песен. Пьесы на его музыку до сих пор с успехом идут на сцене театров. Одно из самых ярких сочинений Успенского – драматический мюзикл «Анна Каренина». Владиславом Александровичем была написана музыка к большому числу фильмов и телеспектаклей («Моабитская тетрадь», «Соленый пес», «Крах инженера Гарина», «Белые ночи», «Евгений Онегин» и другие).

Успенский работал в ленинградской консерватории и воспитал более 30 выпускников-композиторов.