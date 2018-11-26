Врачи ветеринарной клиники спасли голубя, который сам постучался к ним в двери

Пару месяцев назад породистый голубь постучался в стеклянные двери омской ветеринарной клиники «Авета». Сотрудники клиники заметили ослабленную птицу, осмотрели ее и сделали рентген. Обнаружилось, что у нее есть перелом плечевой кости.

Врачи не стали медлить и сразу прооперировали голубя в соседней клинике под надзором специалиста по болезням пернатых.

Перелом оказался закрытым. Обломки кости зафиксировали спицей. По словам ветеринаров, голубь в тот же день начал есть, пить и махать больным крылом. Его назвали Френк.

Через пять недель после операции спицу из крыла вынули, но врачи еще не отпустили Френка на свободу – ему нужно потренироваться перед серьезными полетами. Вскоре его отправят в омский зоомагазин, где он сможет найти своих хозяев. Врачи предполагают, что раньше птица жила в голубятне.