Картина дня: военное положение на Украине, пожар на Большом проспекте и рост цен на проезд

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало введение на Украине военного положения. Первыми об этом написали 47news, ДП (16:05) и «Фонтанка» (16:15).

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране до 25 января. Документ предусматривает усиление противовоздушной обороны, охраны границы с Россией и организацию переписи резервистов на случай частичной мобилизации.

Выборы президента Украины намечены на март 2019 года. Существует вероятность, что они могут быть перенесены на осень. При военном положении может ограничиваться право на тайну переписки и телефонных разговоров, проведение митингов и свободу передвижения.

Накануне погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля, которые намеревались пройти через Керченский пролив. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Российская сторона заявила, что они не подавали заявку на проход и «опасно маневрировали».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал пожар в доходном доме Ставровской. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости», «Фонтанка» (15:25) и «Санкт-Петербург.ру» (15:45).

О пожаре в доме №59 на Большом проспекте ПС стало известно в 15:05, когда на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании. В этом здании 19 века располагаются магазины, салоны и административные помещения. Огонь распространился по второму этажу. К ликвидации пожара были привлечены 44 единицы техники и 172 человека личного состава.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По информации ГУ МЧС по Петербургу, при пожаре пострадал один человек. Он отравился угарным газом и был доставлен в больницу. Погибших нет.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало опровержение Смольного информации о повышении цен на проезд в метро и другом транспорте в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (15:00), «Санкт-Петербург.ру» и АБН (15:30).

Власти Петербурга опровергли информацию о повышении цен на проезд в общественном транспорте в 2019 году. В ряде СМИ появилась информация, что 10 декабря в правительстве будет обсуждаться возможность роста цен. Издания ссылались на ответ комитета по тарифам на запрос партии «Справедливая Россия». Глава комитета Дмитрий Коптин заявил, что в Смольном действительно проведут заседание. «Вопрос будет формально рассматриваться, но именно что с предложением сохранить действующие тарифы», – сказал он.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.