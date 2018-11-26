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«ВКонтакте» и «Дождь» будут транслировать концерт Oxxxymiron, Басты и Noize MC в поддержку Хаски

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© Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Выручка с концерта составит примерно 6 млн рублей.

Группа VK Music во «ВКонтакте» совместно с телеканалом «Дождь» будут транслировать концерт Oxxxymiron, Басты и Noize MC в поддержку рэпера Хаски.

Концерт солидарности «Я буду петь свою музыку» начнется в понедельник, 26 ноября, в 20:00. Московский «Главклуб Green Concert» вмещает около трех тыс. человек. Билеты продавались по цене 2000 рублей. Выручка с концерта составит примерно 6 млн рублей. Все вырученные средства организаторы обещали передать Хаски.

Рэпера Хаски 22 ноября признали виновным в мелком хулиганстве. После отмены концерта в Краснодаре музыкант забрался на крышу автомобиля и исполнил часть песни. Вскоре полицейские задержали исполнителя. Причиной ареста стали административные нарушения, включая повреждение автомобиля, за которые ему назначили 12 суток ареста. Хаски получил трое суток за отказ от медицинского освидетельствования. Этот срок был поглощен наказанием за мелкое хулиганство.

Защита исполнителя оспорила приговор. Рэпера освободили через четыре дня, 26 ноября.

 

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