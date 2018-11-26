Выход на лед в Петербурге запрещен до 15 января

Жителям Северной столицы запретили выходить на лед до середины января. Соответствующее постановление городского правительства подписал в понедельник, 26 ноября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ежегодный документ опирается на данные синоптиков. По их прогнозам, лед достаточной толщины образуется на реках и озерах к 15 января 2019 года. Второй запрет продлится с 15 марта по 15 апреля 2019 года.

«Подтаявший или не до конца вставший лед может быть очень коварным. Я призываю всех горожан помнить об этом и не только заботиться о своей безопасности, но и не быть равнодушными к детям, которые могут попадать в опасную ситуацию на зимних водоемах», – отметил Беглов.

Тем, кто выйдет на лед в указанные периоды, грозит предупреждение или штраф до 2000 рублей. За выезд на замерзшие водоемы автомобилисты получат штраф в 2500 рублей. Проведение массовых мероприятий без согласования обернется для юридических лиц денежным взысканием от 10 до 20 тыс. рублей.