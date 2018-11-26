Роскомнадзор хочет оштрафовать Google за отказ чистить поисковые запросы

В отношении компании Google управлением Роскомнадзора возбуждено административное дело. Об этом сообщает официальный сайт службы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, РКН самостоятельно вынесет по нему решение, не передавая протокол в суд.

В РКН напоминают, что «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией». Поисковик Google до сих пор не подключился к службе, которая содержит перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы». В качестве наказания для юридических лиц она предусматривает штраф от 500 до 700 тыс. рублей.

По закону 2017 года все поисковые системы в РФ должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты. В июне 2018 года Госдума обязала поисковики подключиться к реестру запрещенных сайтов и ввела для них штрафы за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы.

В начале ноября «Яндекс», Mail.ru и Rambler подписали меморандум по совместной борьбе с пиратством. Призыв Роскомнадзора к Google присоединиться к этой кампании остался без ответа.