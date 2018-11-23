В США двое подростков угнали трактор и самолет, когда приехали к друзьям

В американском штате Юта двое мальчиков 14 и 15 лет угнали легкомоторный самолет Cessna и вылетели на нем в соседний город. После этого их арестовали полицейские. Об этом сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.

Подростки приехали в этот район из приюта в другой части штата к друзьям. Сперва они угнали трактор и приехали на нем на частную взлетно-посадочную полосу.

По данным местных властей, они угнали самолет с аэродрома и летали над окрестностями. Сообщается, что самолет «очень низко» пролетал над автострадой приблизительно в 50 км от аэродрома. Подросткам удалось развернуться и приземлиться в аэропорту неподалеку.

В настоящее время мальчики находятся в центре задержания для несовершеннолетних в Вернале.