В Петербурге задержали мужчину, который хвастался, что находится в розыске

В Петербурге сотрудники полиции задержали в Красносельском районе мужчину, который рассказывал знакомым, что он находится в федеральном розыске. Об этом сообщает «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 22 ноября, участковый узнал, что один из жильцов улицы Освобождения представляется разными именами, имеет множество татуировок и рассказывает всем, что находится в розыске.

В этот же день полицейские доставили в отдел полиции 50-летнего жителя Карелии.

Оказалось, что мужчина ранее был судим и привлекался к административной ответственности. При проверке он действительно оказался в базе федерального розыска МВД по Карелии. За что его разыскивают, пока неизвестно.