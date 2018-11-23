Школьники из Петербурга заняли первое место на Всемирной олимпиаде роботов

Школьная команда из университета ИТМО по робототехнике заняла первое место на всемирной олимпиаде роботов World Robot Olympiad 2018 в Таиланде.

Василий Дунаев и Дмитрий Харлапенко из физико-математического лицея №239 и Александр Тюльпанов из ЛНМО под руководством тренеров Игоря Лосицкого и Евгения Заварина представили проект Strawberry Fields – «умную» грядку, на которой выращивается клубника.

В олимпиаде приняли участие 486 команды из более чем 60 стран. Второе место в состязании заняла Германия, третье – США.

В ИТМО рассказали, что участники команды создали робота, который при помощи камеры и нейронной сети находит клубнику и определяет ее состояние, после чего размещает карту грядки в интернете. Используя специальное приложение, любой человек может выбрать любую ягоду с грядки, после чего робот собирает ее и погружает на квадрокоптер, который отвозит ее уже к покупателю.